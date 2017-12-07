FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
8日の国内・海外経済指標と行事予定
Sections
編集長のおすすめ
米エルサレム首都認定で反発拡大、ハマス「反イスラエル闘争を」
トップニュース
米エルサレム首都認定で反発拡大、ハマス「反イスラエル闘争を」
プーチン氏「天才」と呼べない理由
ワールド
プーチン氏「天才」と呼べない理由
「スイスメイド」表記の新ルール、時計業界に激震
経済・産業
「スイスメイド」表記の新ルール、時計業界に激震
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
2017年12月7日 / 05:45 / 1日前更新

8日の国内・海外経済指標と行事予定

1 分で読む

 (最新情報に更新しました)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係

0800　１２月ロイター企業調査
0850　７─９月ＧＤＰ改定値（内閣府）
0850　１１月貸出・預金動向（日銀）
0850　１０月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省）
0900　１０月毎月勤労統計（厚労省）
0915  閣議
1300  衆院本会議   
1400  １１月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1600　臨時閣議、閣議後会見
            
    
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） 
８日（金）
    
◇指標
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Oct             
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Oct           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Oct             
13:30    米：雇用統計（労働省） Nov             
15:00    米：卸売在庫（商務省） Oct             
15:00    米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec             
中国：貿易統計 Nov            
    
◇イベント
米連邦政府の暫定予算の期限

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.