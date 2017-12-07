8日の国内・海外経済指標と行事予定

(最新情報に更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 １２月ロイター企業調査 0850 ７─９月ＧＤＰ改定値（内閣府） 0850 １１月貸出・預金動向（日銀） 0850 １０月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース、財務省） 0900 １０月毎月勤労統計（厚労省） 0915 閣議 1300 衆院本会議 1400 １１月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1600 臨時閣議、閣議後会見 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ８日（金） ◇指標 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Oct 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Oct 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Oct 13:30 米：雇用統計（労働省） Nov 15:00 米：卸売在庫（商務省） Oct 15:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec 中国：貿易統計 Nov ◇イベント 米連邦政府の暫定予算の期限