8月末国内公募投信残高は前月比0.6％増の102.6兆円、1兆1416億円の流入超

[東京 13日 ロイター] - 投資信託協会によると、8月末の国内公募投信の純 資産残高は、前月比0.6%増の102兆6319億円。 資金フローはプラス1兆1416億円だった。(単位:億円、%、本) (単位:億円、%、本) 総合計 2017年8月 2017年7月 対前月増 減 a 設定 66,844 65,549 1,294 2.0 b 解約 55,073 56,342 △ 1,269 △ 2.3 解約率 5.4 5.6 - - c 償還 355 349 6 1.7 解約・償 55,428 56,691 △ 1,263 △ 2.2 還 d 差引 11,416 8,858 2,557 - e 運用等増 △ 5,475 △ 2,633 △ 2,842 - 減 収益分配(△) 3,534 7,206 △ 3,672 △ 51.0 d+e 純資産増 5,941 6,225 △ 284 - 減 純資産総 1,026,319 1,020,378 5,941 0.6 額 ファンド 6,146 6,108 38 - 数 株式投信 a 設定 34,021 29,501 4,520 15.3 b 解約 18,843 20,975 △ 2,132 △ 10.2 解約率 2.1 2.4 - - c 償還 355 349 6 1.7 解約・償 19,198 21,324 △ 2,127 △ 10.0 還 d 差引 14,823 8,177 6,646 - e 運用等増 △ 5,474 △ 2,632 △ 2,842 - 減 収益分配(△) 3,534 7,206 △ 3,672 △ 51.0 d+e 純資産増 9,349 5,545 3,804 - 減 純資産総 895,367 886,019 9,349 1.1 額 ファンド 6,026 5,988 38 - 数 公社債投 信 a 設定 32,823 36,048 △ 3,225 △ 8.9 b 解約 36,230 35,367 864 2.4 解約率 27.0 26.5 - - c 償還 0 0 0 0.0 解約・償 36,230 35,367 864 2.4 還 d 差引 △ 3,407 682 △ 4,089 - e 運用等増 0 △ 1 1 - 減 収益分配(△) 0 0 0 70.4 d+e 純資産増 △ 3,408 680 △ 4,088 - 減 純資産総 130,951 134,359 △ 3,408 △ 2.5 額 ファンド 120 120 0 - 数