8月末私募投信残高は前月比1.1％増の78.8兆円

[東京 13日 ロイター] - (単位:億円、%、本) 総合計(私募) 2017年8月 2017年7月 対前月増減 a 設定 21,626 18,844 2,782 14.8 b 解約 9,394 9,004 390 4.3 解約率 1.2 1.2 - - c 償還 5,263 927 4,336 467.5 解約・償還 14,658 9,931 4,726 47.6 d 差引 6,969 8,913 △ 1,944 - e 運用等増減 1,523 1,942 △ 419 - 収益分配(△) - - - - d+e 純資産増減 8,492 10,855 △ 2,363 - 純資産総額 788,073 779,581 8,492 1.1 ファンド数 5,215 5,163 52 - 株式投信(私募) a 設定 20,894 17,992 2,903 16.1 b 解約 8,753 8,516 237 2.8 解約率 1.2 1.2 - - c 償還 5,218 826 4,392 531.5 解約・償還 13,971 9,343 4,628 49.5 d 差引 6,923 8,649 △ 1,726 - e 運用等増減 1,165 2,099 △ 934 - 収益分配(△) - - - - d+e 純資産増減 8,089 10,748 △ 2,660 - 純資産総額 745,470 737,381 8,089 1.1 ファンド数 4,431 4,388 43 - 公社債投信(私募 ) a 設定 732 853 △ 120 △ 14.1 b 解約 642 488 154 31.6 解約率 1.5 1.2 - - c 償還 45 101 △ 56 △ 55.5 解約・償還 687 589 98 16.6 d 差引 46 264 △ 218 - e 運用等増減 357 △ 158 515 - 収益分配(△) - - - - d+e 純資産増減 403 106 297 - 純資産総額 42,603 42,200 403 1.0 ファンド数 784 775 9 -