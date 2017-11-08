FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
9日の国内・海外経済指標と行事予定
Sections
編集長のおすすめ
トランプ大統領、北朝鮮問題で習近平国家主席に協力要請
トップニュース
トランプ大統領、北朝鮮問題で習近平国家主席に協力要請
皇太子への権限移譲進むサウジ情勢
ワールドニュース
皇太子への権限移譲進むサウジ情勢
東芝、メモリー売却できない場合に備え資本政策を検討
経済ニュース
東芝、メモリー売却できない場合に備え資本政策を検討
写真Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#マーケットアイ
2017年11月8日 / 05:54 / 14時間前更新

9日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

 (１１月９日)
＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
------------------------------------------------------------
    
●国内経済・指標関係
    
0850　９月機械受注（内閣府）
0850　９月国際収支（財務省）
0850　対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース）
0850　日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３０・３１日分）
0850　１０月貸出・預金動向（日銀）
1020　国庫短期証券の入札発行
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等
1030　３０年利付国債の入札発行
1235　国庫短期証券の入札結果
1245　３０年利付国債の入札結果
1400　１０月景気ウオッチャー調査（内閣府）
1515　３０年利付国債の第II非価格競争入札結果
    
    決算：東芝 、東レ、三井不、資生堂、日清食品ＨＤ
    
    東証１部指定　泉州電業        　東証２部から

●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
        
１１月９日（木）
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Oct            
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Sep             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
15:00    米：卸売在庫（商務省） Sep             ◇イベント
20:00    ＮＺ：中銀金利発表              （現地時間９日）
07:00    マレーシア：中銀金利発表              
08:00    フィリピン：中銀金利発表              
16:00    米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件
18:00    米財務省３０年債入札19:00    メキシコ：中銀金利発表

私たちの行動規範：トムソン・ロイター「信頼の原則」
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

国内株式関連の情報は約20分遅れ、海外株式関連の情報は15分以上の遅れで表示しています。為替情報は10分ごとに更新されており、約10分前の相場を表示しています。日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。本件情報を無断で再配信することは禁じられております。

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.