9日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月９日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ９月機械受注（内閣府） 0850 ９月国際収支（財務省） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース） 0850 日銀金融政策決定会合における主な意見（１０月３０・３１日分） 0850 １０月貸出・預金動向（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 １０月景気ウオッチャー調査（内閣府） 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 決算：東芝 、東レ、三井不、資生堂、日清食品ＨＤ 東証１部指定 泉州電業 東証２部から ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） １１月９日（木） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Oct 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Sep 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米：卸売在庫（商務省） Sep ◇イベント 20:00 ＮＺ：中銀金利発表 （現地時間９日） 07:00 マレーシア：中銀金利発表 08:00 フィリピン：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札19:00 メキシコ：中銀金利発表