9日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 １月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 １２月第３次産業活動指数（経産省） 決算：ＮＴＴ、東レ ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ２月８日（木） 07:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Dec 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e ◇イベント 09:15 カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演 "Monetary Policy Issues in an European Context" 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 、インフレ報告 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 13:00 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 "The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 14:00 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席 16:00 米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件 16:00 上院銀行委員会がグッドフレンドＦＲＢ理事指名巡る採決 18:00 米財務省３０年債入札 19:00 メキシコ：中銀金利発表 フィリピン：中銀金利発表 ◇決算予定 ツイッター、フィリップ・モリス、エヌビディア ２月９日（金） 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan 07:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Dec 09:30 英：貿易収支（国立統計局） Dec 15:00 米：卸売在庫（商務省） Dec ◇イベント 02:00 ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演 00:30 豪中銀四半期金融政策報告 10:30 ロシア：中銀金利発表