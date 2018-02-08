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#東京外為市場ニュース
February 8, 2018 / 5:29 AM / a day ago

9日の国内・海外経済指標と行事予定

2 分で読む

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の  をクリックしてご覧ください。 
　　 
＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に
なれます。
    
＊「新規上場日程一覧」は          をご覧ください。 
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●国内経済・指標関係
    
　　　閣議、閣議後会見
    
0850　１月マネーストック（日銀）
1020　国庫短期証券の発行予定額等
1030　流動性供給入札の発行予定額等
1330　１２月第３次産業活動指数（経産省）
    
　決算：ＮＴＴ、東レ
　　　
●海外指標など
（時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間）
２月８日（木）
07:00    独：貿易収支（連邦統計庁） Dec             
13:30    米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e            
◇イベント
09:15　カプラン米ダラス地区連銀総裁がフランクフルトで講演
    "Monetary Policy Issues in an European Context" 
12:00　英中銀金融政策委員会（金利発表）            、インフレ報告
12:00　英金融政策委員会の議事要旨            
13:00　ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演
    "The Economy: Output and Impact for Colleges and Universities" 
14:00　カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会議に出席
16:00    米財務省インフレ指数連動３０年債入札条件
16:00    上院銀行委員会がグッドフレンドＦＲＢ理事指名巡る採決
18:00    米財務省３０年債入札
19:00    メキシコ：中銀金利発表              
フィリピン：中銀金利発表 
◇決算予定 
ツイッター、フィリップ・モリス、エヌビディア
２月９日（金）
01:30    中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Jan            
07:45    仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Dec           
09:30    英：鉱工業生産（国立統計局） Dec           
09:30    英：貿易収支（国立統計局） Dec             
15:00    米：卸売在庫（商務省） Dec             
    
◇イベント
02:00　ジョージ米カンザスシティー地区連銀総裁が経済見通しについて講演
00:30　豪中銀四半期金融政策報告
10:30　ロシア：中銀金利発表

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