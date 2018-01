情報ＢＯＸ：第90回米アカデミー賞の主要部門候補

[ロサンゼルス 23日 ロイター] - 米映画芸術科学アカデミーは23日、第90回アカデミー賞のノミネートを発表し、ギレルモ・デル・トロ監督の「シェイプ・オブ・ウォーター」(日本公開3月1日)が最多となる13部門でノミネートを獲得した。

授賞式は3月4日に行われる。

<作品賞>

君の名前で僕を呼んで

ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男

ダンケルク

ゲット・アウト

レディ・バード

ファントム・スレッド

ペンタゴン・ペーパーズ 最高機密文書

シェイプ・オブ・ウォーター

スリー・ビルボード

<監督賞>

ギレルモ・デル・トロ(シェイプ・オブ・ウォーター)

クリストファー・ノーラン(ダンケルク)

ジョーダン・ピール(ゲット・アウト)

グレタ・ガーウィグ(レディ・バード)

ポール・トーマス・アンダーソン(ファントム・スレッド)

<主演男優賞>

ティモシー・シャラメ(君の名前で僕を呼んで)

ダニエル・デイ・ルイス(ファントム・スレッド)

1月23日、米映画芸術科学アカデミーは第90回アカデミー賞のノミネートを発表した。写真は「レディ・バード」のシアーシャ・ローナン、グレタ・ガーウィグ監督、ローリー・メトカーフ、ティモシー・シャラメ(右から左)、7日撮影(2018年 ロイター/Lucy Nicholson )

ダニエル・カルーヤ(ゲット・アウト)

ゲイリー・オールドマン(ウィンストン・チャーチル/ヒトラーから世界を救った男)

デンゼル・ワシントン(Roman J. Israel, Esq.)

<主演女優賞>

サリー・ホーキンス(シェイプ・オブ・ウォーター)

フランシス・マクドーマンド(スリー・ビルボード)

メリル・ストリープ(ペンタゴン・ペーパーズ最高機密文書)

マーゴット・ロビー(アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル)

シアーシャ・ローナン(レディ・バード)

<助演男優賞>

ウィレム・デフォー(The Florida Project)

リチャード・ジェンキンス(シェイプ・オブ・ウォーター)

サム・ロックウェル(スリー・ビルボード)

クリストファー・プラマー(All The Money In The World)

ウディ・ハレルソン(スリー・ビルボード)

<助演女優賞>

メアリー・J. ブライジ(マッドバウンド 哀しき友情)

アリソン・ジャニー(アイ、トーニャ史上最大のスキャンダル)

ローリー・メトカーフ(レディ・バード)

オクタビア・スペンサー(シェイプ・オブ・ウォーター)

レスリー・マンヴィル(ファントム・スレッド)

