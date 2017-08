Bank of Japan - Principal Figures of Financial Institutions (May) [PDF 165KB]

本件の対外公表は6月8日 8時50分 Not to be released until 8:50 a.m. JST on June 8, 2017

Bank of Japan 2017年6月8日

Financial System and Bank Examination Department 日本銀行金融機構局

貸出・預金動向 速報 (

2017年5月 )

Principal Figures of Financial Institutions (Preliminary Figures for May 2017)

1.貸出動向 Loans and Discounts

(総貸出平残前年比、%・億円)

Percent changes in average amounts outstanding from previous year, 100 million yen

(注1)信金は信金中央金庫調

(注2)「その他国内対象銀行」の2017年5月平残計数は44,985億円、前年比 5.9% (同計数は、上記

「銀行・信金計」および「銀行計」に含まれず、「銀行・信金・その他計」に含まれる)

(注3)外銀は円貸出

Note: 1 Data for Shinkin banks are compiled via Shinkin Central Bank.

2.預金動向(実質預金+CD) Deposits* and CDs

(平残前年比、%・億円)

Percent changes in average amounts outstanding from previous year, 100 million yen

(注4)「その他国内対象銀行」の2017年5月平残計数は2,424,712億円、前年比 0.9% (同計数は、

上記「3業態計」に含まれず、「3業態・その他計」に含まれる)

*Unsettled bills and checks are excluded.

Note: 4 An average amount outstanding for Other Surveyed Domestically Licensed Banks in May 2017 is 242,471.2 billion yen, and the percent changes from previous year is 0.9%.

These are included only in the total of city, regional, and other surveyed domestically licensed banks.

<各計数の定義>

▽ 貸出

・銀行・信金の総貸出平残は、国内店勘定の円貸出(除くオフショア勘定)、国内店及び海外店 勘定の外貨インパクト・ローン、海外店勘定のユーロ円インパクト・ローンの月中平残合計

(居住者向け貸出合計。なお、海外店勘定の非居住者向け貸出<現地貸>は含まない)。

・金融機関向け貸出、中央政府向け貸出を含まない(外銀を除く)。

・集計対象先は以下のとおり(下記の実質預金+CDと範囲が異なる点にはご留意ください)。 都銀等(10行)

… みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ信託銀 行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、埼玉りそな銀行、新生銀行、あおぞら銀行

その他国内対象銀行(6行(注))

… ゆうちょ銀行、ソニー銀行、SMBC 信託銀行、オリックス銀行、日証金信託銀行、新 銀行東京

▽ 実質預金+CD

・実質預金平残は、表面預金平残から切手手形平残を除いた額。

・集計対象先は以下のとおり(上記の貸出と範囲が異なる点にはご留意ください)。 都銀(5行)

… みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行 その他国内対象銀行(11行(注))

… 三菱UFJ信託銀行、みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、新生銀行、あおぞら銀 行、ゆうちょ銀行、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、SMBC 信託銀行、オリックス銀 行、新銀行東京

(注)「その他国内対象銀行」の集計対象先について、2015 年 11 月計数より1先追加したこと から 2015 年 10 月以前とは連続しないほか、2017 年 4 月計数より 1 先除外したことから 2017

年 3 月以前とは連続しない。

▽ r は訂正数字。

A. Loans and Discounts

B.Deposits and CDs

Notes for the tables:

1. With regard to "other surveyed domestically licensed banks," there is discontinuity between figures through October 2015 and those thereafter, due to the inclusion of a surveyed financial institution starting with figures for November 2015. There is also discontinuity between figures through March 2017 and those thereafter, due to the exclusion of a surveyed financial institution starting with figures for April 2017.

2. "r" denotes revised figures.