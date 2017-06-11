Bank of Japan - Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (Apr.) [PDF 111KB]

本件の対外公表は6月12日 8時50分
時系列統計ヅヺソ検索コアテへの掲載は翌営業日以降
Not to be released until 8:50 a.m. JST on June 12, 2017.
The data will be uploaded on the "BOJ Time-Series Data Search" on or after the next business day.
2017年6月12日
Bank of Japan 日本銀行金融機構局
Financial System and Bank Examination Department
貸出約定平均金利の推移 （ 2017年4月分 ）
Average Contract Interest Rates on Loans and Discounts (April 2017)
1.新規
New Loans and Discounts
（％）
1 当月末貸出残高のうち、当該月中において実行した貸出（書替継続を含む）にかかるもの。新規の総合は当座貸越を除く。
2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。
3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。
4 短期は１年未満、長期は１年以上の貸出。
5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびシテチキは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。
2．シテチキ
Outstanding Loans and Bills Discounted （％）
1 当該月末時点において残高のあるすべての貸出にかかるもの。
2 国内銀行は、銀行本体の設立根拠が国内法に準拠している銀行のうち、日本銀行と取引のある銀行。ただし、整理回収機構およびゆうちょ銀行を除く。
3 都市銀行は、みずほ銀行、三菱東京UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行、埼玉りそな銀行。
4 短期は１年未満、長期は１年以上の貸出。
5 信用金庫は、全国信用金庫協会調。新規およびシテチキは、短期は手形貸付と割引手形の金利の加重平均、長期は証書貸付の金利とする。
照会先： Inquiries
金融機構局 金融ヅヺソ課 預貸金統計ギラヺフ Tel : 03-3277-1581
Banking Statistics Group, Financial Data Division, Financial System and Bank Examination Department E-mail: post.bsd6@boj.or.jp
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