Bank of Japan - Average Interest Rates by Type of Deposit [PDF 81KB]

Bank of Japan

2017 年 6 月 28 日

Financial System and Bank Examination Department 日本銀行金融機構局

預金種類別店頭表示金利の平均年利率等について

Average Interest Rates Posted at Financial Institutions by Type of Deposit

1.定期預金の預入期間別平均年利率 ( 年利率% )

Average Interest Rates on Time Deposits by Maturity

( Percent per annum )

2.定期積金の契約期間別平均年利回(注1) 3.貯蓄預金の最低預入残高別平均年利率(注1)

Average Yield on Installment Savings by Maturity1 Average Interest Rates on Savings Deposits by Minimum Required Amount1

4.普通預金の平均年利率(注1)

Average Interest Rates on Ordinary Deposits1

年利率(%)

Percent per annum

5.譲渡性預金の1週間の発行期間別平均年利率 (都銀等の加重平均)(注3、4)

Weighted Average Rates of CDs Issued by City Banks, etc.3,4

(注1) 店頭表示日: 2017年6月26日。

(注2) 店頭表示日: (注3) 発 行 日:

2017年6月26日。なお、預入期間3年以上は、半年複利ものの店頭表示金利(年利率表示)平均。

2017年6月19日~2017年6月23日。

(注4) 都銀等は、都銀、信託銀、埼玉りそな銀行、新生銀行およびあおぞら銀行。

Notes: 1. The date on which the rates are applicable: June 26, 2017.

