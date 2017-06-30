Bank of Japan - Payment and Settlement Statistics (May) [PDF 196KB]

本件の対外公表は6月30日(金)11時
Not to be released until 11:00 am. on Friday, June 30, 2017.
June 30, 2017 2017年6月30日
Payment and Settlement Systems Department Bank of Japan
日本銀行 決済機構局
決済動向（２０１７年５月）
PAYMENT AND SETTLEMENT STATISTICS (May 2017)
本資料は、わが国における「決済」活動を把握するために必要な主要指標を編集・掲載したもの。 統計作成機関名の表示のない指標は日本銀行調べ。
資料に関するお問い合わせは以下までお寄せ下さい。 日本銀行 決済機構局
電話: 03-3279-1111 E-mail: post.pr@boj.or.jp
Payment and settlement statistics collects data which are essential for understanding the payment and settlement activities in Japan. Statistics without data sources are compiled by the Bank of Japan.
For inquiries, please contact the following section.
Payment and Settlement Systems Department, Bank of Japan Tel: +81-3-3279-1111 E-mail: post.pr@boj.or.jp
目 次
頁
Ⅰ．日本銀行における決済関連計数
１. 日銀当座預金決済 1
1-1 日銀当座預金決済
1-2 業態別日銀当座預金決済
1-3 日中当座貸越残高
２. 日銀ネット利用先数 3
３. 国債振決口座振替決済 4
3-1 国債振決口座振替決済
3-2 国債DVP（時間帯毎決済進捗） Ⅱ．民間決済システム関連計数
１. 手形交換高（東京） 6
２. 全銀システム取扱高 7
2-1 全銀システム取扱高
2-2 大口内為取引の決済
2-3 小口内為取引の決済
３. 外為円決済交換高 9
４. 民間証券・デリバティブ決済システム 10
4-1 清算機関の日銀当座預金決済
4-2 証券集中保管機関の日銀当座預金DVP決済 Ⅲ．その他
１.SWIFT 12
２.電子マネー 13
参考（その他の決済関連計数の入手先） 14
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