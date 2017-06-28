BRIEF-米原油在庫、11.8万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：258.5万バレル減）

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［２８日 ロイター］ -
* 米原油在庫、11.8万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：258.5万バレル減）
* 米石油製品輸入、日量45.0万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、7.8万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油生産、日量7000バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量12.9万バレル増＝米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン在庫、89.4万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：58.3万バレル減）
* 米留出油在庫、22.3万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：45.3万バレル増）
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、29.7万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン生産、日量17.1万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量26.2万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.5％低下＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
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