BRIEF-米原油在庫、629.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：228.3万バレル減）

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［６日 ロイター］ -
* 米留出油生産、日量14.4万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、133.4万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ガソリン生産、日量3.1万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米ヒーティングオイル在庫、6.6万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所処理量、日量25.1万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米石油製品輸入、日量47.5万バレル増＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米原油輸入、日量51.4万バレル減＝米ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米製油所稼働率、1.1％上昇＝ＥＩＡ週間石油在庫統計
* 米留出油在庫、185.0万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：21.7万バレル増）
* 米原油在庫、629.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：228.3万バレル減）
* 米ガソリン在庫、366.9万バレル減＝ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：106.7万バレル減）
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