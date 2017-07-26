BRIEF-米原油在庫、720.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：262.9万バレル減）

［２６日 ロイター］ -

* 米原油在庫、720.8万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：262.9万バレル減）

* 米ヒーティングオイル在庫、6.4万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米ガソリン生産、日量29.7万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米オクラホマ州クッシングの原油在庫、169.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油在庫、185.2万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：45.3万バレル減）

* 米ガソリン在庫、101.5万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：61.4万バレル減）

* 米原油輸入、日量25.4万バレル減=米ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所稼働率、0.3％上昇=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米製油所処理量、日量16.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米石油製品輸入、日量10.8万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計

* 米留出油生産、日量18.6万バレル増=ＥＩＡ週間石油在庫統計