BRIEF-7月のＥＵ基準ドイツ消費者物価指数(ＨＩＣＰ)改定値は前月比+0.4％

[ベルリン 11日 ロイター] - * 7月の国内基準ドイツ消費者物価指数(CPI)改定値は前月比+0. 4%(速報値:+0.4%) * 7月の国内基準ドイツ消費者物価指数(CPI)改定値は前年比+1. 7%(速報値:+1.7%) * 7月のEU基準ドイツ消費者物価指数(HICP)改定値は前年比+ 1.5%(速報値:+1.5%) * 7月のEU基準ドイツ消費者物価指数(HICP)改定値は前月比+ 0.4%(速報値:+0.4%) Index/component Percentage cha nge mth/mth yr/yr index Overall price index +0.4 +1.7 109.4 Foodstuffs, drinks +0.3 +2.6 115.9 Alcoholic beverages, tobacco +0.2 2.8 119.7 Clothing, shoes -3.7 +1.4 103.3 Household rents, energy, water +0.2 +1.5 109.5 Furniture and other household goods unch +0.7 104.2 Health and personal care items +0.2 +1.8 107.2 Transport +0.1 +1.7 107.1 Communications -0.2 -0.8 89.5 Entertainment, leisure +3.6 +2.2 111.6 Education unch 1.0 95.3 Lodgings and catering +0.3 +2.3 116.0 Other goods and services +0.1 +0.4 109.6