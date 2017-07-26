BRIEF-第2四半期の豪ＣＰＩ、前年比+1.9％＝統計局（予想：+2.2％）

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［２６日 ロイター］ - * 第2四半期の豪ＣＰＩ、中銀トリム平均値は前期比+0.5％＝統計 局（予想：+0.5％） * 第2四半期の豪ＣＰＩ、中銀トリム平均値は前年比+1.8％＝統計 局（予想：+1.8％） * 第2四半期の豪ＣＰＩ、前期比+0.2％＝統計局（予想：+0.4％） * 第2四半期の豪ＣＰＩ、前年比+1.9％＝統計局（予想：+2.2％） CPI (All Groups) qtr/qtr pct yr/yr pct Q2 +0.2 +1.9 Forecasts: +0.4 +2.2 Trimmed mean CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q2 +0.5 +1.8 Forecasts: +0.5 +1.8 Weighted median CPI qtr/qtr pct yr/yr pct Q2 +0.5 +1.8 Forecasts: +0.5 +1.8 (ーからご覧ください)
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