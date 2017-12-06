17年度補正予算で歳出追加2.9兆円、ミサイル防衛費も＝政府筋

［東京 ６日 ロイター］ - 政府は、２０１７年度補正予算案の追加歳出を２．９兆円とする方針を固めた。政策経費は２．７兆円となる。生産性向上や人づくりなどの経費と併せ、１兆円を超える公共事業を盛り込んだ。ミサイル防衛関連費用も計上し、北朝鮮情勢など喫緊の課題に対応する。複数の政府筋が明らかにした。

１２月６日、政府は、２０１７年度補正予算案の追加歳出を２．９兆円とする方針を固めた。写真は財務省、２０１１年８月撮影（２０１７年 ロイター/Yuriko Nakao）

１７年度補正予算は、１）生産性・人づくり革命、２）災害復旧、防災・減災、３）経済連携協定、４）喫緊の課題――が柱。人工知能（ＡＩ）など先端技術への補助金を盛り込み、企業の設備投資を後押しするほか、待機児童解消に向けた保育所整備を前倒しする。

九州豪雨被害からの復旧費用など公共事業も積み上げた。環太平洋連携協定（ＴＰＰ）や欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）に備えた農業対策では、土地改良事業を実施する。

一方、地上配備型迎撃システム「イージス・アショア」の速やかな配備を視野に、防衛関連予算も計上する方針だ。

財源には、剰余金０．４兆円と国債費の使い残しなどの不用経費１．２兆円、税外収入０．１兆円を充てる。建設国債の追加発行は１．２兆円とし、不足する財源を補う。赤字国債の追加発行は見送る。