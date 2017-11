ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は127.8億ユーロに拡大

[フランクフルト 13日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した、量 的緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は127 億8000万ユーロ(109億6000万ドル)と、前週の79億2300万ユーロを上 回った。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は155億9100万ユーロだった。 All figures are in billions of euros. Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Nov 10 12.780 0.118 0.960 1.733 15.591 Nov 3 7.923 -0.390 0.689 1.047 9.269 Oct 27 11.432 0.148 0.884 1.761 14.225 Oct 20 10.782 0.193 0.921 1.300 13.196 Oct 13 12.465 0.093 1.191 1.718 15.467 Oct 6 13.796 0.535 1.457 1.781 17.569 Sep 29 5.092 -0.190 0.551 1.704 7.157 Sep 22 11.940 -0.320 0.784 1.765 14.169 Sep 15 11.007 -0.013 1.027 2.116 14.137 (い)