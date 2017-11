ＥＣＢ量的緩和の公的証券買い入れ、先週は122.74億ユーロに縮小

[フランクフルト 20日 ロイター] - 欧州中央銀行(ECB)が発表した、量 的緩和(QE)プログラムに基づく先週の公的部門証券買い入れ(PSPP)額は122 億7400万ユーロ(104億4000万ドル)と、前週の127億8000万ユーロを 下回った。 PSPPに加え、資産担保証券(ABS)、カバードボンド、社債買い入れプログラ ム(CSPP)を含む全体の買い入れ額は151億3500万ユーロだった。 All figures are in billions of euros. Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP Total Nov 17 12.274 0.180 0.352 2.329 15.135 Nov 10 12.780 0.118 0.960 1.733 15.591 Nov 3 7.923 -0.390 0.689 1.047 9.269 Oct 27 11.432 0.148 0.884 1.761 14.225 Oct 20 10.782 0.193 0.921 1.300 13.196 Oct 13 12.465 0.093 1.191 1.718 15.467 Oct 6 13.796 0.535 1.457 1.781 17.569 Sep 29 5.092 -0.190 0.551 1.704 7.157 Sep 22 11.940 -0.320 0.784 1.765 14.169 (い)