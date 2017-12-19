高速道整備へ財政融資、要求超で決着　18年度は14兆4600億円

［東京 １９日 ロイター］ - ２０１８年度財政投融資計画の全容が判明した。総額は１７年度当初計画比４．６％減の１４兆４６００億円とし、２年ぶりの減額となる。大都市圏の高速道路整備を新たに盛り込み、今年８月の財投要求額（１４兆１０３７億円）からは上振れした。複数の政府筋が明らかにした。
財投計画は、安倍政権が掲げる生産性向上やインフラ輸出を促す施策が柱となる。財投総額のうち、生産性を高める施策に７兆５７００億円、国際展開支援に２兆円を計上し、低金利環境を生かした出資や融資を実施する方針だ。
具体的には、競争力強化に取り組む中小企業や、規模拡大をめざす農家に対し、日本政策金融公庫を通じて貸し付けを行う。日本政策投資銀行による投融資も計上する。
一方、首都圏中央連絡自動車道（圏央道）や東海環状道など３区間の整備前倒しでは、超長期の財政融資（１．５兆円）を活用する。
１８年度計画には教育や福祉、医療分野の施策も盛り込み、予算案を閣議決定する２２日に併せ、発表する。
１８年度総額 １４兆４６００億円 （１５兆１２８２億円）
＊カッコ内は１７年度当初
＜生産性向上＞ ７兆５７００億円 （７兆４３３３億円）
１）地域活性化 ４兆７４００億円 （４兆４７８７億円）
・日本政策金融公庫 ３兆８２００億円 （３兆６１４０億円）
うち国民、中小 ３兆円 （３兆０５７０億円）
うち農林 ４８００億円 （２３５０億円）
・日本政策投資銀行 ７８００億円 （７０００億円）
２）交通インフラ整備
２兆８２００億円 （２兆９５４６億円）
・日本高速道路保有・債務返済機構
２兆７５００億円 （１兆３８５０億円）
・鉄道建設・運輸施設整備支援機構
３００億円 （１兆５２９４億円）
＜国際展開戦略推進＞２兆円 （２兆４４４０億円）
・国際協力銀行 １兆１７００億円 （１兆６６６０億円）
・国際協力機構 ６２００億円 （５４８７億円）
・海外交通・都市開発事業支援機構
１３００億円 （１１３７億円）
・海外通信・放送・郵便事業支援機構
３００億円 （４１６億円）
・海外需要開拓支援機構 １００億円 （２１０億円）
＜教育・福祉・医療＞１兆２４００億円 （１兆２１９７億円）
＜地方＞ ３兆２１００億円 （３兆４７３０億円）
＜その他＞ ４４００億円 （５５８２億円）
＊内容を追加しました。
山口貴也