[ベルリン 4日 ロイター] - ドイツ機械装置産業連盟(VDMA)が4日発表 した10月のエンジニアリング受注は実質ベースで前年比9%増となった。外需が好調だ った。 海外からの受注は10%、国内受注は7%それぞれ増加した。 VDMAのエコノミスト、オラフ・ウォルトマン氏は「明らかに輸出が押し上げた」 と指摘した上で、この基調が数カ月続くかは不透明との見方を示した。 8─10月では前年同期比10%増加した。国内受注は6%、海外からの受注は13 %増だった。 詳細は以下の通り。 OCT 2017 CHANGE overall +9 pct of which German +7 pct foreign orders +10 pct AUG-OCT overall +10 pct of which German +6 pct foreign orders +13 pct (い)