ゴールデン・グローブ賞、シェイプ・オブ・ウオーターが最多候補に

[ロサンゼルス 11日 ロイター] - 米アカデミー賞の前哨戦とされるゴールデン・グローブ賞のノミネートが11日に発表され、メキシコ出身のギレルモ・デル・トロ監督の米国映画「シェイプ・オブ・ウオーター」(日本公開2018年3月1日)が、ドラマ部門の作品賞を含む最多7部門で候補に選ばれた。

12月11日、米ゴールデン・グローブ賞のノミネートが発表され、ギレルモ・デル・トロ監督の映画「シェイプ・オブ・ウオーターがドラマ部門の作品賞を含む最多7部門で候補に選ばれた。写真は男優賞候補になったティモテ・シャラメ、ダニエル・デイ=ルイス、トム・ハンクス、ゲイリー・オールドマン、デンゼル・ワシントン(左から右)(2017年 ロイター)

同作品は、米国政府の極秘機関に捕らえられた半魚人と、機関の女性清掃員の恋を描いたダークファンタジー。

作品賞のほか、監督賞、女優賞(サリー・ホーキンス)助演女優賞(オクタビア・スペンサー)、助演男優賞(リチャード・ジェンキンス)でもノミネートされた。

スティーブン・スピルバーグ監督作品「ペンタゴン・ペーパーズ/最高機密文書」(同3月30日)がそれに続き、6部門で候補に挙がった。ベトナム戦争の最高機密文書、通称「ペンタゴン・ペーパーズ」の存在を暴露したジャーナリストの実話を映画化した社会派ドラマ。

その他、ドラマ部門で候補に選ばれた作品は「ダンケルク」、「Call Me By Your Name(原題)」、「スリー・ビルボード」(同2月1日)。

コメディー・ミュージカル部門の作品賞候補に選ばれた「Lady Bird」は4部門でノミネートされた。他には「The Disaster Artist」「グレイテスト・ショーマン」「I, Tonya」が候補になっている。

俳優陣では、ドラマ部門の男優賞にティモテ・シャラメ(Call Me By Your Name)、ダニエル・デイ=ルイス(Phantom Thread)、トム・ハンクス(ペンタゴン・ペーパーズ)、ゲイリー・オールドマン(Darkest Hour)、デンゼル・ワシントン(Roman J. Israel, Esq)がノミネートされた。

ドラマ部門の女優賞にはサリー・ホーキンスのほか、ジェシカ・チャステイン(Molly’s Game)、フランシス・マクドーマンド(スリー・ビルボード)、メリル・ストリープ(ペンタゴン・ペーパーズ)、ミシェル・ウィリアムズ(All the Money in the World)が候補に選ばれた。

ハリウッド外国人記者協会のメンバー90人以上の投票で決まるゴールデン・グローブ賞の授賞式は、来年1月7日に行われる。