政治から読み解く【経済と日本株】長島氏：ハース氏のコメントは、チャーチルが喝破した外交の8割は常識を見事に言い表

長島氏は「米国きって外交専門家であるハース氏のコメントは、かつてチャーチルが喝破した「外交の8割は常識」を見事に言い表したものといえる。短い文章に、トランプ大統領の「エルサレム首都宣言」の深刻な問題点が凝縮されている 」とツイート。(12/8)



リチャード・ハース氏のツイートを原文のまま引用する「It will not ripen diplomatic prospects but will diminish what little opportunity for progress exists, as this unilateral U.S. action demands nothing of the Israeli govt & gives nothing to the Palestinians.」





