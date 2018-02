*09:09JST NYの視点:米1月FOMC、3月の利上げ基盤作る

米連邦準備制度理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り、政策金利である(フェデラルファンドFF金利の誘導目標)を1.25-1.50%に据え置いた。声明では、インフレが短期的に上昇すると自信を一段と強め、判断が引き上げられた。金利も「gradual increases 段階的な上昇」から「further gradual increases 段階的な更なる利上げ」と、金利見通しも引き上げ。3月の利上げ基盤を作った。



インフレ判断の文言で12月の「本年の総合インフレ、コアインフレは低下し、引き続き2%以下で推移」⇒1月には「本年の総合インフレ、コアインフレは引き続き2%以下で推移」と、12月分にあった「インフレが低下し」が削除された。また、市場ベースのインフレ指標に関しては、12月分では「引き続き低い」⇒「市場ベースのインフレ指標はここ数カ月で上昇、しかし、依然低い水準」と、「ここ数カ月で上昇」が加えられた。



また、年率インフレは12月分では「近い将来、いくらか2%を下回る水準で推移」にとどめられたが1月分では「年率インフレは本年上昇すると予想」に引き上げ。インフレが「中期的に2%目標前後でもみ合う」「短期的な経済見通しのリスクは概ね均衡」との文言は据え置かれた。



金利に関して、

「委員会は緩和策の段階的な修正を予想

with gradual adjustments in the stance of monetary policy」⇒

「委員会は段階的なさらなる利上げを予想 with further gradual adjustments in the stance of monetary policy」、

「委員会は経済の状況が緩やかな利上げを正当化

will warrant gradual increase in the federal funds rate」⇒

「委員会は経済の状況が 緩やかな更なる利上げを正当化

will warrant further furgher gradual increase in the federal funds rate」と、

Further(さらに)がつけ加えられ利上げペースの加速が示唆された。



この結果を受けて、米10年債利回りは2014年4月来の高水準となる2.75%まで上昇した。ドルもいったん下げ止まった。



◎昨年12月声明と1月声明の違い



●インフレ

「本年の総合インフレ、コアインフレは低下し、引き続き2%以下で推移」⇒

「本年の総合インフレ、コアインフレは引き続き2%以下で推移」、「低下し」を削除



「市場ベースのインフレ指標は引き続き低い」⇒

「市場ベースのインフレ指標はここ数カ月で上昇、しかし、依然低い水準」、「ここ数カ月で上昇」を追加。



「年率インフレは近い将来、いくらか2%を下回る水準で推移」⇒

「年率インフレは本年上昇すると予想」



●金利

「委員会は緩和策の段階的な修正を予想

with gradual adjustments in the stance of monetary policy」⇒

「委員会はさらなる段階的な利上げを予想「with further gradual adjustments in the stance of monetary policy」と、

further がさらなる追加された



「委員会は経済の状況が緩やかな利上げを正当化

will warrant gradual increase in the federal funds rate」⇒

「委員会は経済の状況が緩やかなさらなる利上げを正当化will warrant further gradual increase in the federal funds rate」、

Further さらにが加えられた。



●雇用、消費など、

「雇用は堅調、失業率は一段と低下、消費は緩やかなペースで拡大、

ビジネスの設備投資はここ数四半期加速」⇒

「雇用の伸び、商品、ビジネス設備投資は堅調。

失業率は引き続き低水準で推移した」

「中期的に2%目標前後でもみ合い」

「短期的な経済見通しのリスクは概ね均衡」は据え置き





