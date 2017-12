*20:54JST 個人投資家株師孔明:開催近いWORLD OF IOT 2017!注目しておきたい関連銘柄【FISCOソーシャルレポーター

※2017年12月11日10時に執筆



【株師孔明の株ブログ】にて、株式投資ブログを執筆している「株師孔明」と申します。どうぞ、お見知りおきを。



アメリカのカリフォルニア州ミルピタスに本部を構えるSEMIが、2017年12月13~15日に東京ビックサイトで「WORLD OF IOT 2017」を開催する。IoTのリーディングカンパニーが一堂に集結し、多岐に渡るIoTの世界全体を俯瞰できる総合イベントとして注目を集めている。



■WORLD OF IOT 2017

IoTの総合展示会として拡大を続けているWORLD OF IOT 2017。アメリカのカリフォルニア州ミルピタスに本部を構えるSEMIが開催する今イベントは、12月13日から15日に東京ビックサイトにて行われ、世界中から製造に関わっている技術者たちが一堂に集結する。2016年の実績は来場者数64163人、出展社数757社と非常にビックなイベントとなっており、一般客にも公開される予定だ



■株式市場との関連性

WORLD OF IOT 2017では、IoT社会の実現を担っている世界のキープレイヤーたちが出展することもあって、注目度は非常に高い。出展対象分野と製品に関しては、まずIoTを実現するための技術として「スマートファクトリー/スマートマニュファクチャリング」「MEMS/センサー」「モバイル/ネットワークス」「ソフトウェア」「セキュリティ」「パワーデバイス」となっている。



また、IoTシステム/アプリケーションでは「自動車/カーエレクトロニクス」「ヘルスケア」「ロボット」「ウェアラブル機器」「モバイル機器」「3Dプリンター」と世間でも注目を集めている製品が数多く出展される予定となっている。同イベントでは、国内企業も数多く参加することもあり、それらが主に関連銘柄として挙げられるだろう。



■WORLD OF IOT 2017関連銘柄



9984ソフトバンクグループ

IoT企業への脱皮を図るために、さまざまな企業と業務提携を行っている。最近ではヘルスケア分野のIoT、AI活用でフィリップスと協業することを発表。今回のイベントにも参加する予定であり、関連銘柄として注目を集めている。



6146ディスコ

スマホやLED関連の設備投資が活発化し、増収増益を果たしている。またIoTにおいて半導体は必要不可欠でもあり、今回のイベントにも参加予定となっている事から関連銘柄として注目している。



7203トヨタ自動車

IoT技術を積極的に取りいれており、10月には日立製作所と共同でIoT基盤活用の実証実験を開始することを発表。同イベントにも参加予定であり、関連銘柄として注目度は高い。



6501日立製作所

IoTプラットフォームの「Lumada」を開発。2017年10月から同製品を活用し、トヨタ自動車のモデル工場にて高効率生産モデル構築に向けた実証実験を行っている。このことからも、関連銘柄として期待できるだろう。



6981村田製作所

同社が開発するLPWAモジュールやBLEタグ/RFIDタグはIoT分野でも広く活用されており、今イベントにも参加予定。このことからも、関連銘柄として期待値は大きい。





■WORLD OF IOT 2017関連銘柄まとめ

株式市場でも重要なテーマ株として多くの注目を集めているIoT。今回開催されるイベント「WORLD OF IOT 2017」は、そんな注目テーマの総合展示会ということもあり、多くの関係者からの視線を浴びている。各社が新製品を発表することも期待されており、益々目が離せない状態となってきた。



執筆者名:株師孔明

ブログ名:株師孔明の株ブログ





