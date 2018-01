*10:47JST 仮想通貨TRONの上昇が目立つ【フィスコ・ビットコインニュース】

世界的な無料エンターテイメントシステムの構築を目指す仮想通貨TRON(TRX)の値上がりが足元で目立っている。



1月5日10時32分時点では前日比121%高で推移。TRONのFounderであるジャスティン・サン(Justin Sun)氏の公式Twitterアカウントにおいて、「We will announce our partnership with a very prestigious public listed company next week. Looking forward to it!(来週、非常に有名な上場企業とのパートナーシップを発表する予定です。楽しみにしています!)」とツイートされたことで期待感が一段と高まっているもよう。



1月5日10時32分時点で、時価総額ベースのランキングではライトコイン(LTC)などを抜き、7位にランクインしている。





※数値はCoin Market Capを参照。なお、価格については値動きの関係上、ニュース作成時から大きく変動している場合がございます。あらかじめご了承ください。





《WA》



