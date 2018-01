*20:10JST 個人投資家株師孔明:今回も要注目!芥川賞・直木賞関連銘柄【FISCOソーシャルレポーター】

以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「株師孔明」氏(ブログ「株師孔明の株ブログ」)が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。



※2017年12月27日10時に執筆



【株師孔明の株ブログ】にて、株式投資ブログを執筆している「株師孔明」と申します。どうぞ、お見知りおきを。



第158回目を迎える芥川賞と直木賞の候補作が発表された。どちらも文学賞の中では権威と歴史あるタイトルであり、毎年のように注目を集めている。特に芥川賞では2015年に芸人の又吉直樹さんが選ばれたこともあり、文学ファン以外でも親しみがある人も多いのではないだろうか。今回は、そんな両ビッグタイトルの関連銘柄を紹介していく。



■芥川賞・直木賞

毎年「芥川賞」「直木賞」のニュースは大きく取り扱われているが、そもそも違いは何なのか区別ができる人がどれくらいいるのだろうか。芥川賞と言えばお笑いコンビ「ピース」の又吉直樹さん、直木賞で言えば元東京都知事の青島幸男さんなどが受賞をしている。



日本を代表する作家の名前から名付けられた芥川賞は、正式名称「芥川龍之介賞」であり、主に純文学作品が対象となっている。直木賞に関しても日本を代表する作家の名前から付けられ、正式名称は「直樹三十五賞」。大衆小説作品が選考対象となっている。



■株式市場との関連性

近年、文学作品のイメージは変わりつつある。その背景には2015年の芥川賞を受賞した又吉直樹さんの「火花」が大きく影響しており、文学ファンに限らず注目を集める存在となっている。今回で158回目を迎える芥川賞・直木賞の候補作10作品が先日発表された。



中でも直木賞では、人気バンド「SEKAI NO OWARI」のメンバーとして活動する藤崎彩織さんが小説家としてのデビュー作「ふたご」が候補作として選ばれている。正式な選考会は1月16日に行われるが、事前から大きく注目を集めている。



■芥川賞・直木賞関連銘柄



3159丸善CHIホールディングス

書店経営の他にも、ネット書店や図書館支援などの事業も展開している。また、ジュンク堂や雄松堂書店を傘下に置いている。書店経営では、店舗業務効率化を図ったことで、売上は堅調。書店大手ということもあり、芥川賞・直木賞関連銘柄として注目されている。



9468カドカワ

電子書籍や電子雑誌など市場を拡大させている。また新刊5000タイトルの維持継続に注力するなど、文学界でも注目を集めている。過去には芥川賞・直木賞両タイトルの文庫を数多く販売しており、芥川賞・直木賞関連銘柄として期待されている。



4301アミューズ

同社の連結子会社TOKYO FANTASYには、直木賞の受賞候補でもある藤崎彩織さんがメンバーでもあるSEKAI NO OWARIが所属している。すでに藤崎彩織さんが直木賞関連としてニュースなどでも話題となっている事からも、SEKAI NO OWARI のCD売り上げにもつながる可能性があり、受賞するしないは関係なく恩恵を受ける可能性は大いにある。



■芥川賞・直木賞関連銘柄まとめ

毎年、多くの注目を集めている芥川賞と直木賞。近年では芸能人が受賞する機会が増えてきた文学賞なだけに、コアなファン以外からの期待値も高い。主に書籍の販売を中心に行っている企業が関連銘柄として挙げられるが、今後プロモーションなどでタイアップすることなどがあれば、上記銘柄以外への注目度も上がるかもしれない。



執筆者名:株師孔明

ブログ名:株師孔明の株ブログ

