桑山 Research Memo(7):独自技術・製法を背景に世界的デザインコンテストでの受賞作品も

■会社概要



6. 光り輝く製品群

具体的に、桑山7889の独自技術・製法を駆使したオリジナルコレクションやブランド、デザインコンテスト受賞作品を以下に挙げる。



(1) コレクション

a) Wao(輪王):

桑山オリジナルの引き輪「輪王“Wao”」。角度と形状を工夫し使いやすさと安定感を持たせた人気商品。



b) D+(ディープラス):

ゴージャスライン。ダイヤモンドカットの最高評価である3EX(トリプルエクセレント)とダイヤモンドの中にハートと矢の先端が現れるH&C(ハート&キューピッド)を兼ね備えた3EXH&Cなど。



c) Vetelueur(ヴェトリュール):

フランス語でまとうという意味の“Vetements”、光という意味の“Lueur”を組み合わせた、光をまとうという意味を持つ「Vetelueur」シリーズ。ハンドメイドによるゴージャスで優美、繊細なドレープシリーズ。



d) HARMONY:

ファッションとして楽しむライフスタイルにHARMONY “調和” する、トレンドを意識したジュエリー。



e) パールジュエリー:

パールと同社技術が融合したパールジュエリー。新しいカテゴリー。



f) ドルチェフェスタ:

ボリューム感と可愛らしさが魅力のカラフルジュエリー。ハートやリボンなど定番のほか12星座のイメージカラーを取り入れた星座シリーズなどがある。



(2) ブランド

● アンブラッセピュアレスト:

高硬度な純プラチナ、純ゴールドから生まれたマリッジリングコレクション。



(3) コンテスト受賞作品

JJA(日本ジュエリー協会)のコンテストでは受賞の常連だが、特筆すべきは海外コンテストの、Couture Design Awards 2016(Platinum部門Winner)、International Jewellery Design Excellence Award 2017(Champion of the Champions)で受賞したこと。同社のデザイン・技術力が真に世界に認められたと言える。



(執筆:フィスコ客員アナリスト 宮田仁光)





