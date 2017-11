*15:18JST サムティレジ Research Memo(8):資産規模1,000億円の達成を目指す

■成長戦略とその進捗



1. 成長戦略

サムティ・レジデンシャル投資法人3459は、以下に掲げる外部成長戦略、内部成長戦略、財務戦略に取り組むとともに、当面の運用目標として、資産規模1,000億円の達成を目指している。まずは、全体を俯瞰するために項目を挙げ、各戦略については後述する。



(1) 外部成長戦略

a) スポンサー開発物件の「S-RESIDENCE」の継続的な取得による資産規模の拡大及びポートフォリオの質の向上

b) スポンサーサポートによる物件取得

c) 資産運用会社独自のルートを活用した物件取得

d) 差別化されたポートフォリオ構築方針の活用



(2) 内部成長戦略

a) 既存設備の見直し等による資産価値及び収益率の向上

b) 運用コストの削減

c) 新規設備の導入による物件競争力の強化と入居者のユーザビリティの向上

d) 賃料固定型ML契約を活用した収益の安定化



(3) 財務戦略

a) 借入期間の長期化と負債コストの低減

b) バンクフォーメーションの拡充

c) 将来的な格付取得



(執筆:フィスコ客員アナリスト 柴田 郁夫)





《HN》



