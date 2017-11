*15:20JST ボルテージ---英語翻訳版タイトルを集約した読み物アプリを全世界に向けて配信開始

ボルテージ3639は、モバイルコンテンツのサプライヤー。収益柱の恋愛アプリは複数のヒット実績あり。VR/AR技術を取り入れたアプリも展開している。



同社は、11月13日より、同社が提供する恋愛ドラマアプリの英語翻訳版であるL10Nタイトルを集約した読み物アプリ「Love365: Find Your Story」を、全世界に向けて配信開始したと発表した。配信開始時点では、「Era of Samurai: Code of Love(邦題:新選組が愛した女)」や最新作「Rose in the Embers(邦題:新選組が愛した女)大正ロマン、運命の人)」をはじめとする全5タイトル、24キャラクターのストーリーを楽しむことができる。ダウンロードは無料、話数・タイトルによって個別課金となるが、定額課金プランや、一部無料ストーリーもあり。

同社は、今後も現在配信中のL10Nタイトルを「Love365: Find Your Story」へ移行させるなど、順次プレイ可能なタイトルを追加していく予定。



《MW》



当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】