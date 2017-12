*08:17JST ディー・エル・イー---KDDIとTGC公式通販サイト「SELECT STORE by TGC」をスタート

ディー・エル・イー3686は、「秘密結社 鷹の爪」などのキャラクターや「TOKYO GIRLS COLLECTION」などのブランドを自社で保有し、これを利用して短期間で収益を上げる独自の「ファスト・エンタテインメント」事業を展開。17.6期は業績が悪化し、事業構造改革を実施したが、18.6期第1四半期は増収増益となり、通期計画を上回っている。



同社は30日、子会社のW TOKYOが、KDDI9433、KDDIコマースフォワード、ファッションフェスタである「TOKYO GIRLS COLLECTION(以下「TGC」)」と、総合ショッピングモール「Wowma!」による共同事業として、2018年3月よりTGC公式通販サイト「SELECT STORE by TGC」の提供を開始すると発表した。



「SELECT STORE by TGC」は、10~20代女性に向けて、「これを見れば、“今”がわかる」をコンセプトに、TGCが独自の目線でセレクトしたトレンドのアパレル、グルメ、美容商品、TGCオリジナル商品等を提供し、女性の“欲しい!”が詰まった、トレンドアイテムが買える・トレンド情報を発信する通販サイトである。



TGC公式通販サイトとして、TGCイベントや SNS等との連動により、TGCファンが楽しめる買い物体験を提供するだけでなく、総合ショッピングモール「Wowma!」と共同運営することで、KDDIグループの保有するECサイト構築力、運営ノウハウ等を活用し、サイト利用者がより満足する買い物体験を提供していく。



W TOKYO は、今回「SELECT STORE by TGC」を通じて、TGCで培ったノウハウを活用した、最旬で良質なコンテンツをプロデュースするとともに、将来的にはTGCのステージ動画からのライブコマース、ファッション×AIといったTGCが取り組んできた様々な最先端テクノロジーのECへの活用など、KDDIの次世代の通信技術を見据えたネットとリアル、バーチャルとリアルの垣根を越えた次世代のコマースサービスを目指していく。





《TN》



