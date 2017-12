*11:44JST 博展---グループ会社のスプラシアがWebアンケートサービス「Anky for Web(β版)」の販売を開始

博展2173は、イベントや展示会等の企画・設営・運営を行う。直接取引・指名受注が主体。商材別ではイベントプロモーションが売上好調。大型案件の受注、営業活動の積極化が寄与。



同社のグループ会社であるスプラシア(本社:東京都中央区)は、iPadアンケートサービス「Anky」に続き、Webアンケートサービス「Anky for Web(β版)」の販売を開始した。「Anky for Web(β版)」は、一般的なデザインやパターンのカスタマイズや、顧客独自のオリジナルカスタマイズで新機能を追加・改修することが可能。他システムとの連携や、APIの提供、ユーザーアカウント別の権限設定機能、デバイスを問わない利用環境、アンケート機能や、実際の利用環境を想定した機能が充実。ウェブブラウザでの利用が可能になり、「Anky」の課題であったアプリをインストールできない環境でのアンケートサービスの提供や、メルマガやWebサイトを利用した不特定多数への一斉アンケートにも対応。



《MW》



