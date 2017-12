*12:56JST オープンドア---国内航空券分野で「TRAVELIST by CROOZ」との連携を開始

オープンドア3926は5日、同社運営の「トラベルコ」内の国内航空券検索・比較サービスにおいて、CROOZ TRAVELIST(東京都港区)の運営する旅行予約サイト「TRAVELIST by CROOZ」と連携し、「TRAVELIST by CROOZ」が取り扱う国内航空券の利用が可能になったと発表した。



「TRAVELIST by CROOZ」は「手軽で分かり易く、簡単に」をコンセプトにした格安航空券の比較購入が可能なオンライン航空券販売サイトである。今回の提携により予約先サイトや価格の選択肢が更に拡大、「トラベルコ」では、LCC(格安航空券)を含めた国内運航中のほぼ全ての航空会社の航空券を希望する条件で一括検索・比較・予約が可能となる。



《MW》



当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】