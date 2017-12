*08:11JST ザインエレクトロニクス---画像センサカメラ向けインターフェース技術VBOC策定を発表

ザインエレクトロニクス6769は11日、画像センサカメラからデータ処理装置間の画像伝送インターフェース技術としてVBOC(Video By One Cable/Connector for Camera)を策定したと発表。



VBOCは同社独自の高速伝送技術V-by-One(R) HSをベースとしており、従来のマシンビジョン用コネクタとケーブル1本との互換性を確保したまま10倍以上の高解像度化・高速化が可能という。



近年、IoT、インダストリー4.0やAIを製造現場へ応用するスマートファクトリー化の流れが加速している。同社はマシンビジョン用画像センサカメラの高解像度化に伴い、増大する画像データ伝送課題に、VBOCによってシンプルかつ高性能な新しい付加価値を提案していく方針だ。





《TN》



当コンテンツはFISCOから情報の提供を受けています。掲載情報の著作権は情報提供元に帰属します。記事の無断転載を禁じます。当コンテンツにおけるニュース、取引価格、データなどの情報はあくまでも利用者の個人使用のために提供されているものであって、商用目的のために提供されているものではありません。当コンテンツは、投資活動を勧誘又は誘引するものではなく、また当コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。当コンテンツは投資助言となる投資、税金、法律等のいかなる助言も提供せず、また、特定の金融の個別銘柄、金融投資あるいは金融商品に関するいかなる勧告もしません。当コンテンツの使用は、資格のある投資専門家の投資助言に取って代わるものではありません。提供されたいかなる見解又は意見はFISCOの見解や分析であって、ロイターの見解、分析ではありません。情報内容には万全を期しておりますが、保証されるものではありませんので、万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社および情報提供元は一切の責任を負いません。 【FISCO】