個人投資家株ファイター：EVO Japan 2018関連銘柄【FISCOソーシャルレポーター】

2018年1月10日8時に執筆



ゲーム好きの男性なら一度はプレイしたことがあるだろう格闘ゲーム。「格ゲー」と略しても誰もが認知するくらいに親しまれているジャンルのゲームだが、最近では世界中のプレイヤーたちが一堂に会してトーナメント形式で技術を競い合う大会が各地で開催されている。そしてその最高峰ともいわれる「EVO」が日本に上陸するんだ。ワクワクするな!国内企業の主要タイトルもメイン競技として取り扱われることから、関連銘柄に注目が集まりそうだぞ。



■EVOの歴史

EVOとは「Evolution Championship Series」の略で、世界最大規模の対戦格闘ゲームトーナメントだ。一般的にはあまり知られていないが、世界中の格闘ゲームプレイヤーたちが一堂に会し、それまでに磨いてきた技術で競い合う大会として、コアなファンを中心に注目度が高い。そんなEVOがついに日本に上陸するというから期待も大きいぜ。2018年1月26日から28日まで開催されるぞ。



■EVO Japan 2018の投資テーマとしての注目ポイント

最近では日本国内でも「eスポーツ」の知名度が高まってきたが、EVOはまさにeスポーツの1つであると捉えることができる。eスポーツの世界市場規模は拡大傾向にあると言われており、2020年には14億8800万ドルに達する見込みの急成長分野とされている。



EVO Japan 2018のメイン競技には、



「鉄拳7」

「GUILTYGEAR Xrd REV 2」

「THE KING OF FIGHTERS XIV」

「BLAZBLUE CENTRALFICTION」

「ストリートファイターV」

「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」

「ARMS」



の7つが選定されている。関連銘柄への注目度も高まりそうだ。



■株ファイターオススメのEVO Japan 2018関連銘柄



7832バンダイナムコホールディングス

同社は玩具において国内トップクラスを誇っており、IP価値の高さを強みとしている。トイホビー分野においてはハイターゲット向けを強化。またネットワークエンターテインメント事業は売上堅調で、大人気家庭用ゲーム「鉄拳7」を中心に欧米でも人気を博している。同タイトルはEVO Japan 2018のメイン種目にも選定されており、このことからEVO Japan 2018関連銘柄として注目されそうだ。



9697カプコン

同社はゲームソフト大手で、「ストリートファイター」「バイオハザード」「モンスターハンター」などアクション系ゲームを中心にヒット作を多数出している。海外からもコアなファンを中心に絶大な人気を誇り、売上は堅調。また最新作の「モンスターハンター:ワールド」が発売予定ということもあり、強い値動きを見せている。EVO Japan 2018では「ストリートファイター」がメイン種目に選ばれており、EVO Japan2018関連銘柄として注目したいぜ。



7974任天堂

同社はゲーム機を主力としており、関連ソフトでも安定した人気を保っている。2017年3月に発売した据置型ゲーム機「スイッチ」が世界規模で人気を博しており、勢いは継続中。今後は関連ソフトを増やしていく方針で、スマホ向けゲーム配信などにも注力する。大人気タイトル「大乱闘スマッシュブラザーズ for Wii U」がEVO Japan 2018のメイン種目として選定されており、このことからEVO Japan 2018関連銘柄として注目度が高まりそうだ。



9468カドカワ

EVO Japan 2018とは直接的な接点はないが、このイベントによってeスポーツの熱が高まれば、そのあと2月に行われるイベント「闘会議」にもその熱が流れる可能性はある。同社はそのイベント「闘会議」を毎年幕張メッセにて開催しており、恩恵享受も期待されるぞ。



■一言

格闘ゲームファンが注目する世界的イベント「EVO Japan 2018」。普段はアメリカのラスベガスで開催されている同トーナメントが満を持して国内に初上陸するということもあり、株式市場においても期待されそうだ。大会の結果だけでなく、上場している大手3社の株価も気にしておきたいところだ。



執筆者名:株ファイター

ブログ名:株ファイターの株報道



