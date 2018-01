*11:49JST アイスタディ---「iStudy Video powered by Qumu」の販売を開始

アイスタディ2345は、法人の人材育成向け学習管理システムを提供。IT資格取得用eラーニング学習ソフトウエアや日本オラクル・日本IBMの認定研修も行う。研修サービスのビデオ収録・配信サービスや法人向けビデオソリューションが好調。



同社は11日、iStudy LMSとQUMUを連携させたiStudy Video powered by Qumuを発売開始したと発表。同社はIT技術者学習ソフト等eラーニングを主力として、人材育成のソリューションを提供している。研修における動画活用の需要が急速に増え、大規模な一斉配信やコンテンツを自社内で簡単に作成・編集可能な機能が求められるようになった。iStudy Video powered by Qumuは、iStudy LMSの利用顧客から要望を受けて実現。研修システムに動画機能を連携させ、視聴履歴や学習効果の管理などをシームレスに実現したいという要望に応えた。このサービスを使うことで、自社内に眠るノウハウを教育用の動画として残すことができ、金融、製造、ヘルスケアなどの領域において、営業や技術トレーニングに活用できる。



17年4~6月に開始した研修サービスのビデオ収録・配信サービスと法人向けビデオソリューションが好調。法人向け学習管理システムで大型案件獲得。17.12期・18.12期と業績回復へ。



会計期/実予/売上高/営業利益/経常利益/純利益/EPS/配当

17.12期単/F予/750/40/28/23/11.84/5.00

18.12期単/F予/800/45/33/27/18.96/5.00

※単位:百万円、円、F予:フィスコ予想(執筆日:2017/12/17)



《MW》



