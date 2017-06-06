7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ５月末外貨準備（財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 ４月景気動向指数速報（内閣府） 1400 ５月消費活動指数（日銀） ●海外指標など ７日（水） 01:30 豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q1 06:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Apr 09:00 ユーロ圏：ＧＤＰ確報値（統計局） Q1 11:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 19:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Apr 中国：外貨準備（中国人民銀行） May ◇イベント 09:00 インド：中銀金利発表