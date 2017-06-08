9日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0850 ５月マネーストック（日銀） 1330 ４月第３次産業活動指数（経済産業省） 1500 生保協会長会見 東証１部指定 川西倉庫 東証２部から ●海外指標など ９日（金） 09~16Jun 中国：マネーサプライＭ２（中国人民銀行） May 09~16Jun 中国：人民元建て新規融資（中国人民銀行） May 01:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） May 06:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Apr 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Apr 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Apr 08:30 英：貿易収支（国立統計局） Apr 14:00 米：卸売在庫（商務省） Apr