9日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0850 5月マネーストック(日銀) 1330 4月第3次産業活動指数(経済産業省) 1500 生保協会長会見 東証1部指定 川西倉庫 東証2部から ●海外指標など 9日(金) 09~16Jun 中国:マネーサプライM2(中国人民銀行) May 09~16Jun 中国:人民元建て新規融資(中国人民銀行) May 01:30 中国:PPI、CPI(国家統計局) May 06:00 独:貿易収支(連邦統計庁) Apr 06:45 仏:鉱工業生産(INSEE) Apr 08:30 英:鉱工業生産(国立統計局) Apr 08:30 英:貿易収支(国立統計局) Apr 14:00 米:卸売在庫(商務省) Apr