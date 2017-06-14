15日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 日銀決定会合１日目 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1500 ５月マンション発売（不動産経研） 1515 全銀協会長会見 新規上場 ビーブレイクシステムズ がマザーズに（公開価格1670円） 市場変更 平田機工 が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月１５日（木） 01:30 豪：雇用統計（連邦統計局） May 06:45 仏：消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） May 08:30 英：小売売上高（国立統計局） May 09:00 ユーロ圏：貿易収支（統計局） Apr 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Jun 11:00 英金融政策委員会の議事要旨 Jun 12:30 米：輸出入物価（労働省） May 12:30 米：ＮＹ州製造業業況指数（連銀） Jun 12:30 米：フィラデルフィア地区連銀業況指数 Jun 12:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:15 米：鉱工業生産（ＦＲＢ） May 14:00 米：住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Jun 20:00 米：対米証券投資（財務省） Apr ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 11:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） 英金融政策委員会の議事要旨 12:00 トルコ：中銀金利発表 15:00 米３０年物ＴＩＰＳ入札条件 インドネシア：中銀金利発表 ユーロ圏財務相会合 ◇休場 ブラジル