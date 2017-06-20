UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（20日）＝2本、合計18億9784万円

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(設定額を追加します) 注）手数料は上限。税込み。単位は％。 信託報酬は純資産総額に対する年率。税込み。単位は％。当該ファンドの信託報酬の ほか、当該ファンドが投資対象とするファンドに関する信託報酬その他がかかる場合があ ります。 ファンド名 ダイワ米国投資法人債ファンド（為替ヘッジあり）２０ １７─０６／（部分為替ヘッジあり）２０１７─０６ 運用会社 大和 設定上限額 各200億円 設定額 合計18億9784万円 （為替ヘッジあり）２０１７─０６ 1億9946万円 （部分為替ヘッジあり）２０１７─０６ 16億9838万円 分類 単位型／海外／債券 手数料 1.08 信託報酬 0.486 販売会社 大和証
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