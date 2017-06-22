23日の国内・海外経済指標と行事予定

(６月２３日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 東京都議会選挙告示 沖縄全戦没者追悼式（安倍首相出席） 1645 前川・前文部科学次官会見（日本記者クラブ） 東証１部指定 日本システム技術 東証２部から 市場変更 ストライク が東証１部に マザーズから ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２３日（金） 06:45 仏：ＧＤＰ確報値（ＩＮＳＥＥ） Q1 07:00 仏：総合ＰＭＩ速報値 Jun 07:00 仏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 07:00 仏：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：総合ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 07:30 独：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：製造業ＰＭＩ速報値 Jun 08:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ速報値 Jun 13:45 米：製造業ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 13:45 米：サービス部門ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 13:45 米：総合ＰＭＩ速報値（マークイット） Jun 14:00 米：新築１戸建て住宅販売（商務省） May ◇イベント 15:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、米経済と金融政策で講演 16:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が地域開発で講演 18:15 パウエルＦＲＢ理事、「中央清算と流動性」で講演 ＥＵ首脳会議（最終日） ◇休場 インドネシア