UPDATE 1-アジア通貨動向（22日）＝フィリピンペソが3カ月ぶり安値

[22日 ロイター] - アジア通貨市場では、フィリピン ペソが0.2%安と約3カ月ぶり安値。中央銀行はこ の後会合を開く予定で、政策金利を3.0%に据え置く見通し。 みずほ銀行はリポートで「ペソは最近弱含む場面もあったが 、概して安定的に推移している。中銀にはインフレの動態や、( 前週の)米連邦準備理事会(FRB)の利上げによる影響を見極 める猶予が与えられるだろう」と指摘。「中銀は当面据え置きを 続けるとみられ、タカ派的な動きがあればペソ高に傾くだろう」 と述べた。 過激派組織「イスラム国」(IS)系武装勢力が南部ミンダ ナオ島のマラウィ市を占拠しており、センチメントはこれにも影 響を受けている。ペソは今年、アジア通貨の中でパフォーマンス が最も悪くなっており、対米ドルで1%超下落した。 原油価格がオーバーナイトで10カ月ぶり安値に下落する中 、大半の新興国通貨は狭いレンジ内での値動きを続けている。 みずほ銀行はリポートで「原油安によりインフレ期待が低下 するリスクは増大しており、FRBの金融引き締め計画を狂わせ る可能性もある」と指摘した。 ウォンは対米ドルで一時0.5%高。国内輸出業 者からの需要がみられる。 台湾ドルは小幅高。ハイテク株上昇で株式相場が2 7年ぶり高値に上昇した。 インドルピーは横ばい。インド準備銀行(RBI、 中央銀行)が21日に公表した6─7日の金融政策委員会(MP C)の議事要旨では、政策金利を引き下げるかどうかを判断する 前に、インフレが目標を下回る水準に持続的に抑制されているこ とをさらなる証拠で見極める意向が示された。 0532GMT(日本時間午後2時32分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.070 111.37 +0.27 Sing dlr 1.389 1.3890 -0.01 Taiwan dlr 30.450 30.471 +0.07 Korean won 1141.700 1144 +0.20 Baht 33.970 33.98 +0.03 Peso 50.320 50.29 -0.06 Rupiah 13320.000 13317 -0.02 Rupee 64.470 64.52 +0.08 Ringgit 4.285 4.286 +0.04 Yuan 6.832 6.8299 -0.02 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.070 117.07 +5.40 Sing dlr 1.389 1.4490 +4.31 Taiwan dlr 30.450 32.279 +6.01 Korean won 1141.700 1207.70 +5.78 Baht 33.970 35.80 +5.39 Peso 50.320 49.72 -1.19 Rupiah 13320.000 13470 +1.13 Rupee 64.470 67.92 +5.35 Ringgit 4.285 4.4845 +4.67 Yuan 6.832 6.9467 +1.68 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円 とシンガポールドルは前日NY市場引け値。 アジアパシフィック圏概要 here#/K/overview 日本語ニューストピックガイド here EM ASIA FX-Philippine peso nears 3-mth low, most other Asi an currencies tepid 〔ロイター調査〕フィリピン中銀、22日は金利据え置きの見通し