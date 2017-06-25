26日の国内・海外経済指標と行事予定

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(６月２６日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（６月１５・１６日分） 0850 ５月企業向けサービス価格指数（日銀） 1400 ４月景気動向指数改定値（内閣府） 1530 経団連会長会見 決算：高島屋（３─５月期） ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ６月２６日（月） 08:00 独：ＩＦＯ業況指数 Jun 12:30 米：シカゴ連銀全米活動指数 May 12:30 米：耐久財受注（商務省） May 14:30 米：ダラス連銀製造業景況指数 Jun ◇イベント 05:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（オーストラリア） 17:00 米財務省２年債入札 ドラギＥＣＢ総裁がリスボンで講演 ◇休場 インド、シンガポール、インドネシア、フィリピン
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