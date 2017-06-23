海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 23 June, 2017 1630 前川・前文部科学事務次官会見（日本記者クラブ） ●海外分● ◇イベント 15:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁、米経済と金融政策で講演 16:40 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が地域開発で講演 18:15 パウエルＦＲＢ理事、「中央清算と流動性」で講演 ＥＵ首脳会議（最終日） ◇決算予定 ◇休場 インドネシア Sunday, 25 June, 2017 ダドリー米ニューヨーク連銀の総裁の討論会のビデオを国際決済銀行（ＢＩＳ）が公開 Monday, 26 June, 2017 0850 日銀金融政策決定会合の主な意見（６月１５・１６日分） 1400 日本：4月改定景気動向指数 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 05:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 （オーストラリア） 17:00 米財務省２年債入札 ドラギＥＣＢ総裁がリスボンで講演 ◇休場 インド、シンガポール、インドネシア、フィリピン Tuesday, 27 June, 2017 0850 １─３月期資金循環統計（日銀） 1030 日本：２年利付国債の入札発行 1030 日本：１０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1245 日本：２年利付国債の入札結果 1515 日本：２年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 ●海外分● ◇イベント 08:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 （シドニー） 16:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁がロンドンで講演（経済見通しと国際貿易について） 17:00 米財務省５年債入札 21:30 カシュカリ米ミネアポリス地区連銀総裁がタウンホール会合で質疑応答に参加 英中銀が金融安定報告書を公表 ◇決算予定 ◇休場 インドネシア Wednesday, 28 June, 2017 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 ●海外分● ◇イベント 07:30 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（キャンベラ） 17:00 米７年債・変動利付２年債入札 ◇決算予定 ◇休場 インドネシア Thursday, 29 June, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：３０年利付国債（７月債）の発行予定額等 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1530 原田日銀審議委員講演（資本市場研究会） 1530 金融庁課徴金命令の取り消し訴訟 高裁判決 ●海外分● ◇イベント 米韓首脳会談 ◇決算予定 ◇休場 インドネシア Friday, 30 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 米韓首脳会談 ◇決算予定 ◇休場 インドネシア Monday, 03 July, 2017 0850 ６月調査日銀短観 Tuesday, 04 July, 2017 0850 ６月マネタリーベース 0850 ６月日銀短観・企業の物価見通し 0850 ６月日銀短観の全容 1330 ７―９月期鋼材需要見通し（経産省） ●海外分● ◇イベント ◇決算予定 ◇休場 米国（独立記念日） Wednesday, 05 July, 2017 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） ●海外分● ◇イベント 18:00 ６月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 06 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 07 July, 2017 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here