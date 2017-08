UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝ウォン主導で上昇、リスク許容度回復

(内容を更新しました) [29日 ロイター] - アジア通貨市場では、大半の新興国通貨が対米ドルで上昇 。英国やカナダ、ユーロ圏などの中央銀行からタカ派的発言が相次ぎ、米国以外でも金融 緩和時期が終わりに近づいていることが示唆された。 主要6通貨に対するドル指数は95.754と、昨年10月以来の低水準で推 移している。 OCBC銀行の為替ストラテジスト、Emmanuel Ng氏は「前日と異なり、この日のア ジア新興国通貨はリスク許容度の回復から恩恵を受けており、米ドルには売り圧力がかか っている」との見方を示した。 ウォンは反発し、0.3%高と上昇が目立つ。海外勢の株買いが支援材料 。 シンガポールドルは3日続伸し、2週間ぶり高値。 0506GMT(日本時間午後2時06分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 *インドネシアは休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.220 112.28 +0.05 Sing dlr 1.380 1.3820 +0.15 Taiwan dlr 30.361 30.438 +0.25 Korean won 1140.500 1144 +0.31 Baht 33.960 33.99 +0.09 Peso 50.415 50.5 +0.17 Rupiah* 13325.000 13325 +0.00 Rupee 64.460 64.55 +0.14 Ringgit 4.294 4.296 +0.05 Yuan 6.779 6.7997 +0.30 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.220 117.07 +4.32 Sing dlr 1.380 1.4490 +5.01 Taiwan dlr 30.361 32.279 +6.32 Korean won 1140.500 1207.70 +5.89 Baht 33.960 35.80 +5.42 Peso 50.415 49.72 -1.38 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.460 67.92 +5.37 Ringgit 4.294 4.4845 +4.44 Yuan 6.779 6.9467 +2.47 (覧ください)