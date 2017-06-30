海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Friday, 30 June, 2017 ●海外分● ◇イベント 米韓首脳会談 ◇休場 インドネシア Saturday, 1 July, 2017 香港返還２０年記念式典 林鄭月娥・行政長官が就任 インドで物品サービス税（ＧＳＴ）導入 Monday, 03 July, 2017 0850 ６月調査日銀短観 (日本語サービス) 1630 日証協 鈴木新会長 就任会見 ●海外分● ◇イベント 08:35 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が英中銀主催の会議で講演（ロンドン） ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 04 July, 2017 0850 ６月マネタリーベース (日本語サービス) 0850 ６月日銀短観・企業の物価見通し (日本語サービス) 0850 ６月日銀短観の全容 (日本語サービス) 1030 日本：５年利付国債（７月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：１０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1245 日本：１０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1330 ７―９月期鋼材需要見通し（経産省） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 日本：１０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 04:30 豪中銀理事会（金利発表） 07:30 スウェーデン：中銀金利発表 ◇決算予定 ◇休場 米国（独立記念日） Wednesday, 05 July, 2017 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1400 需給ギャップと潜在成長率（日銀） (日本語サービス) 1500 ローソン ３―５月期決算 1700 イオン、３―５月期決算 ●海外分● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 18:00 ６月の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 06 July, 2017 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 (日本語サービス) 1030 日本：２０年利付国債（７月債）の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本：３０年利付国債の入札発行 (日本語サービス) 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本：３０年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1500 セブン＆アイホールディングス ３―５月期決算 1515 日本：３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント 07:45 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（豪タスマニア） 「The Global Growth Slump: Causes and Consequences」 15:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 ＥＣＢ理事会議事要旨公表 ◇決算予定 ◇休場 Friday, 07 July, 2017 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） (日本語サービス) ●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） ◇決算予定 ◇休場 Saturday, 8 July, 2017 Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、最終日） 北朝鮮・金日成主席死去２３周年 Monday, 10 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 03:05 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演（シドニー） 「Speed Limits and Stall Speeds: Fostering Sustainable Growth in the United States」 ◇決算予定 ◇休場 Tuesday, 11 July, 2017 ●海外分● ◇イベント 17:00 米財務省３年入札 ◇決算予定 ◇休場 Wednesday, 12 July, 2017 1330 日本：5月第３次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 14:00 カナダ：中銀金利発表 17:00 米財務省１０年債入札 18:00 米地区連銀経済報告 ◇決算予定 ◇休場 Thursday, 13 July, 2017 1530 ファーストリテイリング ９―５月期（３Ｑ）決算 ●海外分● ◇イベント 01:00 韓国：中銀金利発表 07:00 マレーシア：中銀金利発表 15:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 15:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:00 米財務省３０年債入札 独仏首脳会議（パリ） ◇決算予定 ◇休場 ＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 ＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 ＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です 。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here