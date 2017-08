UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝人民元が上昇、ウォンは11週間ぶり安値

(内容を更新しました) [30日 ロイター] - アジア新興国通貨では中国人民元が4営 業日続伸、四半期ベースで2008年6月以来の好調なパフォーマンス を記録する勢いとなっている。ドル安や、中国製造業購買担当者景気指 数(PMI)が予想を上回ったことが背景。 中国人民銀行(中央銀行)は、この日の人民元の対ドル基準値(中 間値)を1ドル=6.7744元と、昨年11月7日以来の 元高水準に設定。ドルが主要通貨バスケットに対し約9カ月ぶり安値で 推移していることを反映した。 人民元は週間では約1%高と2005年7月以来の大幅な上昇率。 四半期では1.7%高。 中国国家統計局が30日発表した6月の製造業PMIは51.7と 、前月の51.2およびロイターがまとめたアナリスト予想の51.0 をともに上回り、3月以来3カ月ぶりの高水準となった。 その他のアジア通貨ではマレーシアリンギが0.1%高。フ ィリピンペソは3営業日続落に終止符を打っている。 OCBCはリサーチノートで「アジアのポートフォリオにおける資 金フローの状況は、流入の勢いが弱まっているインドルピーを除けば、 全般的に引き続き良好」と指摘した。 ルピーは4営業日続落する見通しとなっており、0.2% 下落し2週間ぶりの安値を付けた。 韓国ウォンは世界的な株価下落を受けて新興国市場から 資金が流出する中、0.5%下落して11週間ぶりの安値。 一方、シンガポールドルは4営業日続伸。一時0.2%上昇 し約2週間ぶりの高値を付けた。 0537GMT(日本時間午後2時37分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 *インドネシアは休場。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 111.930 112.16 +0.21 Sing dlr 1.377 1.3791 +0.15 Taiwan dlr 30.389 30.370 -0.06 Korean won 1142.700 1141.1 -0.14 Baht 33.978 33.94 -0.11 Peso 50.370 50.53 +0.32 Rupiah* 13325.000 13325 +0.00 Rupee 64.680 64.63 -0.08 Ringgit 4.292 4.292 +0.01 Yuan 6.768 6.7851 +0.26 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 111.930 117.07 +4.59 Sing dlr 1.377 1.4490 +5.23 Taiwan dlr 30.389 32.279 +6.22 Korean won 1142.700 1207.70 +5.69 Baht 33.978 35.80 +5.36 Peso 50.370 49.72 -1.29 Rupiah* 13325.000 13470 +1.09 Rupee 64.680 67.92 +5.01 Ringgit 4.292 4.4845 +4.50 Yuan 6.768 6.9467 +2.65 (」メニューからご覧ください)