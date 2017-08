UPDATE 1-アジア通貨動向（3日）＝大半が下落、ドル反発で

(内容を追加しました) [3日 ロイター] - アジア新興国通貨は、ドルが主要通貨に対 して9カ月ぶり安値から反発するなか、大半が下落している。 ドル指数は、30日に付けた9カ月ぶり安値の95.470 から95.729に上昇した。 台湾ドルは0.1%高と、唯一上昇している。 インドルピーは0.2%下落。 インドネシアルピアは一時の上げから押し戻され、ほぼ横ば い。インドネシアの金融市場は、ラマダン休暇を終えて再開された。 インドネシア統計局がこの日発表した6月の消費者物価指数(CP I)は、前年比4.37%上昇し、2016年3月以来の高い伸びとな った。 タイバーツは、一時堅調だったが、CPI発表を受けてレ ンジ取引となっている。6月のタイCPIは、主に食品価格の下げを背 景に、2カ月連続で低下した。 ある市場関係者は、経済成長支援に向け中銀は緩和策を維持する、 との見方を示した。 中銀は5日に政策会合を開くが、政策金利を1.50%に据え置く との見方が大勢となっている。 0521GMT(日本時間午後2時21分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.510 112.35 -0.14 Sing dlr 1.378 1.3760 -0.13 Taiwan dlr 30.419 30.436 +0.06 Korean won 1146.400 1144.1 -0.20 Baht 33.970 33.96 -0.03 Peso 50.515 50.47 -0.09 Rupiah 13326.000 13325 -0.01 Rupee 64.665 64.58 -0.14 Ringgit 4.296 4.291 -0.10 Yuan 6.785 6.7816 -0.05 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.510 117.07 +4.05 Sing dlr 1.378 1.4490 +5.17 Taiwan dlr 30.419 32.279 +6.11 Korean won 1146.400 1207.70 +5.35 Baht 33.970 35.80 +5.39 Peso 50.515 49.72 -1.57 Rupiah 13326.000 13470 +1.08 Rupee 64.665 67.92 +5.03 Ringgit 4.296 4.4845 +4.40 Yuan 6.785 6.9467 +2.38 (」メニューからご覧ください)