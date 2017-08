UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、ＩＳＭ指数好調で追加利上げ観測高まる

(文中のレートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 14時05分 102*23.00 2.8638% ) 前営業日終値 103*07.00 2.8390% 10年債(指標銘柄 14時05分 100*07.50 2.3481% ) 前営業日終値 100*20.50 2.3020% 5年債(指標銘柄) 14時03分 99*04.50 1.9316% 前営業日終値 99*11.25 1.8870% 2年債(指標銘柄) 13時04分 99*21.75 1.4141% 前営業日終値 99*23.50 1.3860% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物9月限 153*02.00 153*22.00 Tノート先物9月限 125*03.50 125*17.00 米金融・債券市場では国債利回りが上昇した。朝方発表された米供給管理協会(IS M)の6月の製造業景気指数が好調だったことで連邦準備理事会(FRB)が年内に追加 利上げを実施するとの観測が高まり、中でも2年債利回りは約8年ぶりの水準に上昇した 。 米供給管理協会(ISM)が発表した6月の製造業景気指数は57.8と前月の54 .9から上昇し、2014年8月以来約3年ぶりの高水準となった。市場予想の55.2 も上回った。 先週の欧州中央銀行(ECB)総裁とイングランド銀行(英中央銀行)総裁のタカ派 的な発言が市場でなお意識されるなか、好調な米経済指標が発表されたことで米国債利回 りは上昇。ソシエテ・ジェネラルの金利ストラテジスト、ブルーノ・ブライジンハ氏は、 ISM製造業景気指数が好調だったことでFRBの引き締め観測が高まったとの見方を示 している。 アナリストは、7日に発表される米雇用統計への期待から米国債の売りが出ているこ とも利回りの押し上げ要因となったと指摘。 TD証券(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ゲンナディー・ゴールドバーグ氏 は「先週の中銀当局者の発言に加え、この日の米ISM製造業景気指数が好調だったこと で、国債利回りは今後も上昇し続ける」とし、「7日の米雇用統計が堅調なら、国債に対 する売りは継続する」と述べた。 この日はFRBの政策金利に最も敏感とされる短期債を中心に利回りが上昇。2年債 利回りが1.426%と、2009年6月初旬以来の高水準を付けたほか、3 年債利回りが1.595%と、約3カ月ぶりの高水準を付けた。 長期債利回りも上昇し、10年債利回りは2.353%と約7週間ぶり 、30年債利回りは2.873%と、約3週間ぶりの高水準を付けた。 ただこの日は翌日に独立記念日の祝日を控え午後2時までの短縮取引となったことで 、商いは薄かった。 <ドル・スワップ・スプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 -0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 19.25 -0.75 U.S. 5-year dollar swap spread 6.25 -0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -3.25 -0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -29.50 0.50 (い)