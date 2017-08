UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝韓国ウォン下落、北朝鮮ミサイル発射で

(内容を追加しました) [4日 ロイター] - アジア新興国通貨は、北朝鮮のミサイル発 射を受け、韓国ウォンが3営業日連続で下落し、3月10日 以来の安値をつけた。 一方、他の大半のアジア通貨はレンジ取引となっている。 韓国ウォンはドルに対して0.4%下落した。 インドルピーとシンガポールドルは小幅上昇。台湾 ドルは11週間ぶり安値をつけた。 タイバーツは約2週間ぶり安値をつけた。5日の中銀政策 会合では、金利据え置きが予想されている。 インドネシアルピアは0.2%下落し、約6週間ぶり安値を つけた。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通 貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.980 113.37 +0.35 Sing dlr 1.382 1.3825 +0.04 Taiwan dlr 30.490 30.428 -0.20 Korean won 1149.000 1146.9 -0.18 Baht 34.000 33.98 -0.06 Peso 50.490 50.545 +0.11 Rupiah 13375.000 13365 -0.07 Rupee 64.843 64.88 +0.05 Ringgit 4.297 4.2965 +0.00 Yuan 6.797 6.7990 +0.03 Change so far in 2017 Currency Latest bid End 2016 Pct Move Japan yen 112.980 117.07 +3.62 Sing dlr 1.382 1.4490 +4.85 Taiwan dlr 30.490 32.279 +5.87 Korean won 1149.000 1207.70 +5.11 Baht 34.000 35.80 +5.29 Peso 50.490 49.72 -1.53 Rupiah 13375.000 13470 +0.71 Rupee 64.843 67.92 +4.75 Ringgit 4.297 4.4845 +4.38 Yuan 6.797 6.9467 +2.20 (」メニューからご覧ください)