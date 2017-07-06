7日の国内・海外経済指標と行事予定

(７月７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧に なれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0850 ６月末外貨準備高（財務省） 0900 ５月毎月勤労統計速報（厚生労働省） 1000 閣議、閣議後会見 1330 生活意識に関するアンケート調査（日銀） 1400 ５月景気動向指数速報（内閣府） 1400 ５月消費活動指数（日銀） 1530 ＧＰＩＦ、１６年度末運用実績 ●海外指標など （時間表記はＧＭＴ、日本時間はＧＭＴプラス９時間） ７月７日（金） 中国：外貨準備（中国人民銀行） Jun 06:00 独：鉱工業生産（経済技術省） May 06:45 仏：貿易収支（税関） May 06:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） May 08:30 英：鉱工業生産（国立統計局） May 08:30 英：貿易収支（国立統計局） May 12:30 米：雇用統計（労働省） Jun ◇イベント Ｇ２０首脳会議（独ハンブルク、８日まで） 米ロ首脳会談 米・メキシコ首脳会談 ＦＲＢが金融政策報告書を公表